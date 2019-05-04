Стало известно, почему Порошенко уволил своего главного охранника

Действующий украинский лидер Петр Порошенко неспроста уволил Юрия Федорова с должности начальника службы безопасности президента страны. Об этом сообщает «Страна.UA» со ссылкой на источники в Управлении госохраны.

По данным источников, Порошенко уволил Федорова, потому что он является очень важным человеком в его окружении. Президент пошел на этот шаг, чтобы Федоров мог покинуть Украину и исчезнуть из поля зрения украинских сотрудников правоохранительных органов.

«Федоров слишком много знает, а потому для Петра Алексеевича будет правильно спрятать его от греха подальше», — рассказал источник.

Также существует еще один мотив для увольнения главы охраны. Источник считает, что Федорова могли уволить, потому что ему полагаются крупные компенсационные выплаты, которое новое руководство УГО может отказаться выплачивать.

Ранее сообщалось, что Порошенко уволил начальника охраны президента.