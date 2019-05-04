Спецгруппа по расследованию преступлений Порошенко создана на Украине

На Украине и за рубежом создали группу специалистов, которые выяснят совершал ли действующий украинский лидер Петр Порошенко деяния, нарушающие закон, или нет. Об этом рассказала замглавреда «Страны.UA» Светлана Крюкова в эфире украинских СМИ.

По ее словам, в настоящее время уже существует такая группа людей. Их цель: посадить Порошенко и его окружение в тюрьму.

«Есть неформальная группа людей... Это люди максимальной эффективности и непубличного сорта, то есть им плевать на репутацию», — отметила Крюкова.

Она добавила, что эти люди уже начали привлекать крупные частные детективные компании к расследованию.

Ранее в Госдуме захотели обменять украинских моряков на Порошенко.