Спецгруппа по расследованию преступлений Порошенко создана на Украине
На Украине и за рубежом создали группу специалистов, которые выяснят совершал ли действующий украинский лидер Петр Порошенко деяния, нарушающие закон, или нет. Об этом рассказала замглавреда «Страны.UA» Светлана Крюкова в эфире украинских СМИ.
По ее словам, в настоящее время уже существует такая группа людей. Их цель: посадить Порошенко и его окружение в тюрьму.
«Есть неформальная группа людей... Это люди максимальной эффективности и непубличного сорта, то есть им плевать на репутацию», — отметила Крюкова.
Она добавила, что эти люди уже начали привлекать крупные частные детективные компании к расследованию.
Ранее в Госдуме захотели обменять украинских моряков на Порошенко.