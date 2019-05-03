В Крыму отказались пускать Зеленского в его квартиру

Первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс назвал условие, при котором избранный президент Украины Владимир Зеленский сможет воспользоваться семейной квартирой в Ливадии, передает РИА «Новости».

Ранее стало известно, что жена Зеленского Елена купила элитный пентхауз в Крыму. Покупка произошла в 2013 году. В штабе Зеленского отметили, что семья намерена пользоваться недвижимостью «только после обязательного возвращения Крыма Украине».

В свою очередь Фикс отметил, что если Зеленский так ставит вопрос, то он никогда не воспользуется этой квартирой.

Он призвал Зеленского признать очевидный факт, что Крым – это неотъемлемая часть России.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.