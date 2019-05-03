Правительство опровергло родство жены Медведева и глав «Мираторга»

Пресс-служба правительства России опровергла сообщения о родственных связях между супругой российского премьер-министра Дмитрия Медведева Светланой и руководством агропромышленного холдинга «Мираторг» Виктором и Александром Линниками. Об этом сообщает РИА «Новости».

В пресс-службе кабмина опровергли эту информацию, заявив, что Медведева и Линники не являются ни ближними, ни дальними родственниками.

До этого в Сети появились слухи о том, что Светлана Медведева якобы приходится двоюродной сестрой братьям Линникам.