Итальянский политик предрек европейский «халифат»

Вице-премьер Италии Маттео Сальвини призвал голосовать на выборах в Европейский парламент за националистические партии для того, чтобы избежать наступления «халифата» в Европе, пишет британская газета The Independent.

Соответствующее заявление он сделал во время визита в Будапешт. По словам Сальвини, руководство в парламенте ЕС c левыми взглядами приведет к своего рода «халифату». Итальянский политик добавил, что сделает «все, чтобы спасти континент»,

Как отмечает издание, Сальвини не аргументировал свою позицию и уже известен своими «антимусульманскими и антимиграционными» заявлениями в прошлом.

Ранее сообщалось, что Порошенко планирует стать депутатом Европарламента.