В ДНР образовались очереди за российскими паспортами
В самопровозглашенной ДНР образовались очереди из желающих получить российский паспорт. Об этом сообщает РИА «Новости».
По данным агентства, прием документов на получение российского гражданства в республике начался в 09:00 по местному времени.
Как отмечается, более 80 человек пришли к зданию миграционной службы МВД ДНР.
При этом некоторые жители республики пришли к зданию в 5:30 утра.
Ранее сообщалось, что в Киеве пообещали вычислить украинцев, получивших российские паспорта.