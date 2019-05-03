В ДНР образовались очереди за российскими паспортами

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В самопровозглашенной ДНР образовались очереди из желающих получить российский паспорт. Об этом сообщает РИА «Новости».

По данным агентства, прием документов на получение российского гражданства в республике начался в 09:00 по местному времени.

Как отмечается, более 80 человек пришли к зданию миграционной службы МВД ДНР.

При этом некоторые жители республики пришли к зданию в 5:30 утра.

Ранее сообщалось, что в Киеве пообещали вычислить украинцев, получивших российские паспорта.