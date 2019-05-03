В Крыму отреагировали на слова Зеленского о связях РФ и Украины

Первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс прокомментировал слова избранного украинского президента Владимира Зеленского о том, что только граница объединяет Украину и Россию. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Нас объединяет многовековая история, совместная борьба против врагов», — сказал Фикс.

По его словам, Россию и Украину объединяет общая история, культура и тесные родственные связи.

Он также добавил, что в России и Украине живут два братских народа.

Ранее депутат Верховной рады Юрий Бойко прокомментировал слова Зеленского о России.