Россия в ОБСЕ обвинила Украину в нарушении «правочеловеческих обязательств»

<img src="//img.gazeta.ru/files3/807/11833807/OSCE-pic905-895x505-70249.jpg">

Заместитель российского постпреда России в ОБСЕ Дмитрий Балакин заявил, что принятие Украиной закона об исключительности украинского языка противоречит нормам международного права. Слова дипломата передает ТАСС.

Балакин назвал данный закон «актом», который направлен на «тотальную украинизацию». Также он отметил, что закон противоречит одиннадцатому пункту Минских соглашений.

«[Принятый закон] идет вразрез с международным правом и правочеловеческими обязательствами Украины, в том числе в рамках ОБСЕ», — добавил Балакин.

Ранее Евросоюз призвал изучить закон о госязыке на Украине.