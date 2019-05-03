Коломойский признался, что «болел против Пети»
Украинский бизнесмен Игорь Коломойский заявил, что он вместе с министром иностранных дел Украины Арсеном Аваковым состоит в «фан-клубе» избранного президента страны Владимира Зеленского. Об этом сообщает РИА «Новости».
При этом Коломойский заверил, что у него с Аваковым не было «партнерства» относительно «выбора» Зеленского.
«Мы с [Аваковым] болели против Пети (действующего президента Украины Петра Порошенко. — «Газета.Ru»)», — подчеркнул Коломойский.
Ранее Коломойского спросили, что он хочет получить от Зеленского.