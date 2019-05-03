МИД Украины предложил антисталинскую альтернативу «Бессмертному полку»

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Министр иностранных дел Украины Павел Климкин в своем фейсбуке предложил в городах страны провести акцию против сталинских репрессий.

Таким предложением министр отреагировал на призыв украинского общенационального телеканала «Интер» от «Союза ветеранов» принять участие в акции «Бессмертный полк».

Климкин отметил, что эта идея является «разумной», но также выдвинул свое предложение.

«Тогда предлагаю выйти на улицы также с портретами украинцев, замученных во времена сталинских репрессий. Это будет адекватный ответ для полноты картины в людском и историческом измерениях», — написал Климкин.

Ранее сопредседатель Центрального штаба акции «Бессмертный полк» Елена Цунаева заявила, что участники шествия могут нести портреты главы СССР Иосифа Сталина, так как он был участником Великой Отечественной войны.