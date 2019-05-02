В Сербии заявили об усталости страны от политики ЕС

Министр обороны Сербии Александр Вулин заявил, что страна устала от политики ЕС. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, Белграду надоело, что ЕС постоянно меняет свои цели и ставит новые условия.

Он также добавил, что европейская ориентация остается стратегической целью Сербии, но умолять об этом страна не будет.

Вулин заключил, что у Сербии есть альтернатива, поскольку существуют другие союзы, которые готовы сотрудничать с Белградом на равноправной основе.

Ранее в Сербии признали необходимость сотрудничества с НАТО.