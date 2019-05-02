США посоветовали Мадуро не доверять России

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Спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс заявил, что венесуэльский лидер Николас Мадуро «не может доверять» России и Кубе. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Мадуро не может доверять своему окружению, включая тех, кто говорит, что верен ему», — сказал Абрамс.

По его словам, часть военных Венесуэлы якобы поддержали лидера оппозиции республики Хуана Гуайдо.

Он также добавил, что военное командование Венесуэлы «ведет переговоры» о смешении Мадуро.

Ранее сообщалось, что Мадуро прошел маршем по улицам Каракаса.