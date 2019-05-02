Трамп пообещал помочь народу Венесуэлы

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Американский президент Дональд Трамп заявил, что США готовы предоставить помощь народу Венесуэлы. Об этом он написал в своем твиттере.

По его словам, необходимо положить конец «жестоким репрессиям», которым подвергается население Венесуэлы.

«Люди голодают, у них нет еды, нет воды, а это была одна из богатейших стран в мире. Мы желаем им хорошего, мы придем на помощь», — отметил Трамп.

Ранее российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия намеревается создать группу стран по противодействию военной интервенции США в Венесуэлу.

30 апреля лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо заявил о начале финальной фазы операции «Свобода» и сообщил о переходе на сторону протестующих военных страны. Таким образом, оппозиция заявила о «конце узурпации» власти в Венесуэле.