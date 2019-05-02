Мадрид внес ясность в сообщения о сожалениях из-за Гуайдо

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Министр иностранных дел Испании Жозеп Боррель заявил, что испанская сторона не сожалеет о признании венесуэльского лидера оппозиции Хуана Гуайдо временным главой Венесуэлы. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Я категорически это опровергаю», — сказал Боррель.

По его словам, заявление лидер левой коалиции Unidas Podemos Пабло Иглесиаса о сожалениях Испании является «безосновательным».

Он также добавил, что Мадрид выступает против «любого иностранного военного вмешательства» в Венесуэлу.

Ранее Иглесиас заявил, что правительство Испании осознает, что ошиблось, признав Гуайдо временным лидером Венесуэлы.