Мадрид внес ясность в сообщения о сожалениях из-за Гуайдо
Министр иностранных дел Испании Жозеп Боррель заявил, что испанская сторона не сожалеет о признании венесуэльского лидера оппозиции Хуана Гуайдо временным главой Венесуэлы. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Я категорически это опровергаю», — сказал Боррель.
По его словам, заявление лидер левой коалиции Unidas Podemos Пабло Иглесиаса о сожалениях Испании является «безосновательным».
Он также добавил, что Мадрид выступает против «любого иностранного военного вмешательства» в Венесуэлу.
Ранее Иглесиас заявил, что правительство Испании осознает, что ошиблось, признав Гуайдо временным лидером Венесуэлы.