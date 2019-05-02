Bloomberg: Мадуро решил тянуть время и не сажать Гуайдо

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Президент Венесуэлы Николас Мадуро занял выжидательную позицию на фоне произошедшего «хаотичного и неудачного» восстания в Каракасе в результате установившегося двоевластия в стране, пишет агентство Bloomberg.

После восстания стало ясно: «автократичный лидер Мадуро», цепляющийся за власть, решил не сажать своего конкурента, оппозиционного лидера Хуана Гуайдо, давая ему шанс сплотить народ и военных, чтобы свергнуть режим, отмечает агентство.

Теперь Венесуэла вернусь к неоднозначному статусу-кво, где вооруженные силы поддерживают Мадуро, а администрация президента США Дональда Трампа стоит за Хуаном Гуайдо, которого признали временным президентом страны более 50 государств.

Однако если и дальше полномасштабного восстания сторонников Гуайдо не будет — шансы на то, что у власти останется режим Мадуро повышаются, отмечается в материале.

Как отметил американский эксперт Джефф Рэмси, Николас Мадуро понимает, что в стратегических интересах ему выгоднее наблюдать за происходящим, если же Гуайдо посадят — это даст толчок к протестной волне.

Ранее Мадуро признал необходимость «исправления ошибок» в Венесуэле.