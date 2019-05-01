В МИД сравнили слова Помпео о Мадуро с «новостями о бегстве Асада»

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова сравнила слова госсекретаря США Майка Помпео о «планах» венесуэльского лидера Николаса Мадуро покинуть страну со сообщениями о «бегстве» главы Сирии Башара Асада. Об этом она написала в фейсбуке.

Захарова рассказала, что американские журналисты уже несколько дней ей звонят с просьбой прокомментировать данных о якобы бегстве Мадуро, хотя Каракас уже опроверг эти сведения.

Она сравнила эти сообщения с новостями о «бегстве Асада и его семьи в России», которые, по ее словам, вбрасывались регулярно в мировое информационное пространство в момент острой фазы сирийской эпопеи.

Ранее Помпео заявил, что Мадуро якобы хотел сбежать из республики 30 апреля, но Россия отговорила его от этого.

Мадуро подчеркнул, что это «безумие, ложь и манипуляции», и что он предан «своей жизнью и своей кожей» Венесуэле.

30 апреля лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо заявил о начале финальной фазы операции «Свобода» и сообщил о переходе на сторону протестующих военных страны. Таким образом, оппозиция заявила о «конце узурпации» власти в Венесуэле.