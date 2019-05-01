Заподозренный в насилии министр уволился сразу после назначения
Эстонский министр информационных технологий и внешней торговли Марти Куузик уволился на следующий день после назначения. Об этом сообщает Delfi.
Как отмечается, поводом к увольнению послужило обвинение политика в домашнем насилии. Однако министр не признал свою вину.
Уточняется, что в отношении министра было возбуждено уголовное дело о домашнем насилии. В обвинении сказано, что он на протяжении многих лет «морально и физически терроризировал» экс-супругу.
Ранее сообщалось, что канадскому премьер-министру Джастину Трюдо грозят отставкой из-за домогательств.