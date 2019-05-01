Облитого фекалиями депутата Рады не пускали в Армению

Народный депутат Рады Украины Мустафа Найем сообщил, что его не пустили в Армению как «нежелательное лицо», передает УНИАН.

По его словам, это произошло из-за требований России.

«На паспортном контроле предъявил обычный паспорт, поскольку поездка не служебная, а дипломатическим паспортом не злоупотребляю. После длительной проверки офицеры сообщили, что в базе данных стоит отметка «запрет на въезд». На просьбу объяснить причину, сказали, что неизвестно и сообщить не могут. «Просто нежелательное лицо», — заявил Найем.

Он пояснил, что после выяснения всех обстоятельств и, вероятно, «вмешательства посла и наших служб», его все-таки пустили в Армению с отметкой «одноразово».

Ранее в Одессе неизвестные вылили на депутата Верховной рады Мустафу Найема ведро фекалий и забросали его фаллоимитаторами.