Трамп созвонился с Макроном после попытки госпереворота в Венесуэле

Американский лидер Дональд Трамп созвонился с французским главой Эммануэлем Макроном на фоне сложившейся ситуации в Венесуэле. Об этом сообщает NBC в твиттере со ссылкой на источники в Белом доме.

Как отмечается, президенты двух стран обсудили происходящие события в Венесуэле.

«Они обсудили проблемы региональной безопасности, включая Венесуэлу, и подготовку к 75-й годовщине Дня «Д» (высадка войск в Нормандии. — «Газета.Ru»), — уточнили источники.

Ранее сообщалось, что американский советник президента по нацбезопасности Джон Болтон обратился к России после попытки госпереворота и на фоне происходящих в Венесуэле действий.

30 апреля лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо заявил о начале финальной фазы операции «Свобода» и сообщил о переходе на сторону протестующих военных страны. Таким образом, оппозиция заявила о «конце узурпации» власти в Венесуэле. Министр обороны Венесуэлы, в то же время, говорит, что вооруженные силы остаются на стороне действующей власти.