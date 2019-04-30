Бойко призвал уволить назвавшего «мерзостью» жителей Донбасса Реву

Лидер партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Юрий Бойко призвал уволить министра социальной политики Андрея Реву после его того, как он назвал «мерзостью» жителей Донбасса. Об этом сообщает «112 Украина».

Бойко заявил, что слова Ревы выходят «за все мыслимые и немыслимые рамки».

Ранее сообщалось, что Рева назвал «мерзостью» жителей Донбасса.

Отмечается, что Рева назвал так жителей самопровозглашенных ДНР и ЛНР во время интервью. По его словам, беседа с журналистом длилась более получаса, но в итоговой вариант вошла лишь одна фраза. В ответ на это Рева заявил, что имел в виду другое и исправился, назвав жителей Донбасса уже «негодяями».