Порошенко подловили на раздаче паспортов россиянам

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Президент Украины Петр Порошенко раскритиковал своего преемника Владимира Зеленского за предложение раздавать паспорта россиянам, хотя сам делал то же самое. Об этом пишут «Украинские новости».

«Мы никогда больше не вернемся в Россию. И мы не будем воспринимать, что кто-то сейчас будет россиянам давать украинское гражданство», — заявлял Порошенко во время выступления в Украинском католическом университете во Львове.

Как отмечается, в 2018 году он успел выдать украинские паспорта 126 россиянам. Подчеркивается, что их имена не разглашаются по закону о защите персональных данных.

В 2017 году Порошенко одобрил выдачу документов 55 россиянам.

Ранее сообщалось, что Зеленский ответил Путину на тему паспортов для украинцев.

Выборы президента прошли на Украине 31 марта, ни один из кандидатов не набрал необходимого для победы в первом туре числа голосов. Лидером голосования стал Владимир Зеленский с результатом в 30,24%. На втором месте оказался нынешний президент страны Петр Порошенко, который набрал 15,95%. Победителем второго тура выборов, который прошел 21 марта, стал Владимир Зеленский.