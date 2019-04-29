Опрос: более 50% американцев не проголосуют за Трампа в 2020 году

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Исследовательский институт Langer Research Associates провел исследование, чтобы выяснить, сколько жителей США готовы проголосовать на Дональда Трампа на следующих президентских выборах. Об этом сообщает ABC News.

Согласно полученным результатам, только 39% американцев одобряют работу Трампа как главы государства, 55% исключают, что будут голосовать за него в 2020 году.

Ранее сообщалось, что показатели рейтинга американского лидера Дональда Трампа упали до рекордного для этого года уровня.