Washington Post подсчитала, сколько раз Трамп лжет в день

Президент США Дональд Трамп на своем посту сделал более 10 тысяч ложных или вводящих в заблуждение утверждений, подсчитала газета The Washington Post.

По данным издания, за 828 дней на посту президента США Трамп высказал 10,1 тыс. ложных или вводящих в заблуждение заявлений.

При этом отмечается, что скорость, с которой Трамп лжет, резко возросла за последние 200 дней. В среднем Трамп лжет 23 раза в день. Это связано с его активностью в твиттере, выступлениями на предвыборных митингах и интервью телеканалу Fox News.

Отмечается, что рекорд был достигнут в апреле, когда в течение трех дней с 25 по 27 апреля, американский лидер сделал более 170 подобных заявлений, говорится в материале.

Ранее сообщалось, что Трамп за два года пребывания в должности солгал более 8 тыс. раз.