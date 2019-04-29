Уголовное дело против экс-президента Армении Кочаряна направили в суд

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Генеральная прокуратура Армении отправила в суд обвинительное заключение по делу бывшего президента Армении Роберта Кочаряна. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на советника гепрокуратуры Армении.

Уточняется, что вместе с делом Кочаряна в суд переданы дела бывшего вице-премьера Армена Геворгяна, экс-генсека ОДКБ Юрия Хачатурова, экс-главы минобороны Сейрана Оганяна.

Ранее сообщалось, что суд оставил под арестом экс-президента Армении.

В июле 2018 года Ереванский суд арестовал Кочаряна по делу о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года. Ему было предъявлено обвинение по делу о массовых беспорядках в Армении в 2008 году.

Роберт Кочарян занимал президентский пост с 1998 по 2008 год.