Уголовное дело против экс-президента Армении Кочаряна направили в суд
Генеральная прокуратура Армении отправила в суд обвинительное заключение по делу бывшего президента Армении Роберта Кочаряна. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на советника гепрокуратуры Армении.
Уточняется, что вместе с делом Кочаряна в суд переданы дела бывшего вице-премьера Армена Геворгяна, экс-генсека ОДКБ Юрия Хачатурова, экс-главы минобороны Сейрана Оганяна.
Ранее сообщалось, что суд оставил под арестом экс-президента Армении.
В июле 2018 года Ереванский суд арестовал Кочаряна по делу о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года. Ему было предъявлено обвинение по делу о массовых беспорядках в Армении в 2008 году.
Роберт Кочарян занимал президентский пост с 1998 по 2008 год.