Эрдоган предоставил свою охрану отдыхающему в Турции Зеленскому

Победившему в украинских выборах Владимиру Зеленскому, который уехал отдыхать в Турцию, представил охрану президент страны Тайип Эрдоган. Об этом сообщает «Страна.ua» со ссылкой на местную полицию.

Как отмечается, в настоящее время Зеленский отдыхает в Бодруме под охраной Эрдогана. По данным источника в полиции, приезд Зеленского «поставил на уши весь Бодрум».

«Сейчас на курорте отдыхает около двадцати высокопоставленных чиновников из разных стран, но ни к кому нет такого повышенного внимания», — отметил источник.

Он добавил, что охрана у Зеленского настолько серьезная, что его даже не могут сфотографировать журналисты.

Ранее сообщалось, что Эрдоган поздравил Зеленского с победой.