Умер ментор Обамы, возивший его на ядерный объект в России

Скончался в возрасте 87 лет бывший американский сенатор-республиканец Ричард Лугар, который возил экс-президента США Барака Обаму на ядерный объект в России. Об этом сообщает CNN со ссылкой на Лугар-центр в Вашингтоне.

Лугар умер после непродолжительной болезни в больнице, уточняет телеканал.

«Его любящая жена, четверо сыновей и их семьи были с ним на протяжении всей его недолгой болезни в больнице», — отметили в центре.

Кроме того, Ричард Лугар был одним из автором программы по утилизации ядерного и химического оружия, снятого с вооружения, а также средств доставки в странах бывшего СССР.