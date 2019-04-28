В Раде потребовали от России отменить указ о паспортах Донбассу
Первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко потребовала от России отменить решение об упрощенной выдаче российских паспортов жителям Донбасса. Об этом она написала на фейсбуке.
«Для реализации политического блока (Минских соглашений.— «Газета.Ru») [Владимир] Путин должен отменить свои же указы о незаконной паспортизации украинцев», — отметила Геращенко.
Она подчеркнула, что Киев якобы выполнил свою часть соглашений, приняв необходимые законы, которые не вступили в силу из-за России и Крыма.
«Мы приняли закон и об амнистии (под которую, кстати, не подпадают террористы и убийцы, а вот «заблудившиеся» — да), и об особенностях местного самоуправления», — добавила Геращенко.
Ранее сообщалось, что победитель украинских президентских выборов Владимир Зеленский ответил Путину на тему паспортов для жителей Донбасса.
В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения. Украина результатов плебисцита не признает.