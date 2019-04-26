Трамп заявил, что США не платили КНДР $2 млн за впавшего в кому американца

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что американские власти не оплачивали больничные счета за студента из США, который в КНДР был приговорен в тюрьме и впал в кому. Об этом он написал в своем твиттере.

Ранее газета The Washington Post со ссылкой на два источника сообщала, что власти КНДР предъявили властям США счет на $2 млн за содержание в больнице американского студента Отто Уомбира, который впал кому в северокорейской тюрьме и впоследствии скончался.

«Северной Корее не платили за Отто Вармбиера ни $2 млн, ни что-либо еще. Это не администрация (экс-президента США Барака. — «Газета.Ru») Обамы, которая заплатила $1,8 млрд за четырех заложников или выдала пять террористов вдобавок, которые вскоре вернулись в бой на стороне предателя сержанта (армии США Боуи. — «Газета.Ru») Бергдал!» — написал Трамп.

Отто Уормбир был осужден в Северной Корее за то, что он сорвал со стены пропагандистский плакат. Тогда его приговорили к 15 годам лишения свободы.

Молодой человек, вышедший на свободу благодаря посредничеству третьих стран, вскоре умер от болезней дома в Америке.