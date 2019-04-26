Трамп обещал расследовать «сговор» Клинтон с Украиной

Президент США Дональд Трамп в интервью Fox News заявил, что генпрокурор США Уильям Барр рассматривает «невероятные» и «большие» новые сведения о том, что некие лица из Украины слили порочащую информацию о главе кампании Трампа Поле Манафорте.

По мнению американского лидера, компромат на Манафорта слили, чтобы помочь в избирательной кампании Хиллари Клинтон, которая на тот момент она была кандидатом в президенты США от Демократической партии.

«Я бы подумал, что [Барр] захочет это увидеть... Я определенно передам это генеральному прокурору, и мы посмотрим, что он скажет об этом», — сказал Трамп.

Он также напомнил слова своего адвоката Рудольфа Джулиани, который ранее посоветовал в твиттере «присматривать за Украиной».

Ранее Politico писал, что Белый дом заинтересован в умалчивании дела Манафорта в СМИ.