Зеленский улетел отдыхать в Турцию

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Победитель выборов президента на Украине Владимир Зеленский уехал на отдых в Турцию. Об этом он сообщил в фейсбуке.

Зеленский подчеркнул, что обещал избирателям открытость.

«Так вот. Вылетаем в Турцию. Отвожу детей на ежегодный фестиваль «Весело», — уточнил Зеленский.

Лидер украинской гонки отметил, что это его первые выходные за четыре месяца. Он вернется через два дня.

Ранее сообщалось, что Зеленский сменил имя в фейсбуке.

Выборы президента прошли на Украине 31 марта, ни один из кандидатов не набрал необходимого для победы в первом туре числа голосов. Лидером голосования стал Владимир Зеленский с результатом в 30,24%. На втором месте оказался нынешний президент страны Петр Порошенко, который набрал 15,95%. Победителем второго тура выборов, который прошел 21 марта, стал Владимир Зеленский.