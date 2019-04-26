Зеленский улетел отдыхать в Турцию
Победитель выборов президента на Украине Владимир Зеленский уехал на отдых в Турцию. Об этом он сообщил в фейсбуке.
Зеленский подчеркнул, что обещал избирателям открытость.
«Так вот. Вылетаем в Турцию. Отвожу детей на ежегодный фестиваль «Весело», — уточнил Зеленский.
Лидер украинской гонки отметил, что это его первые выходные за четыре месяца. Он вернется через два дня.
Ранее сообщалось, что Зеленский сменил имя в фейсбуке.
Выборы президента прошли на Украине 31 марта, ни один из кандидатов не набрал необходимого для победы в первом туре числа голосов. Лидером голосования стал Владимир Зеленский с результатом в 30,24%. На втором месте оказался нынешний президент страны Петр Порошенко, который набрал 15,95%. Победителем второго тура выборов, который прошел 21 марта, стал Владимир Зеленский.