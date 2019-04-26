Трамп высказался о вступлении Байдена в президентскую гонку

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Президент США Дональд Трамп прокомментировал решение бывшего вице-президента Джо Байдена участвовать в президентских выборах в 2020 году. Об этом он написал в твиттере.

«Добро пожаловать в президентскую гонку Сонный Джо (Sleepy Joe. — «Газета.Ru»)», — написал Трамп.

Он выразил надежду, что Байдену хватит интеллектуальных способностей, которые долго ставились под сомнение, чтобы вести успешную кампанию.

«Это будет неприятно — вы будете иметь дело с людьми, у которых действительно есть очень больные и безумные идеи», — подчеркнул Трамп.

Ранее сообщалось, что Байден объявил о выдвижении в президенты США.