Кадыров отреагировал на санкции США против главы правительства Чечни

Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на санкции США, введенные против главы правительства республики Муслима Хучиева. Об этом сообщает РИА «Новости».

До этого стало известно, что США запретили въезд председателю правительства Чечни и его жене на свою территорию из-за «нарушения прав человека». При этом Госдеп не предоставил доказательств обвинений в адрес Хучиева.

«Есть меткое русское выражение про человека, который бьет баклуши. Видимо, у Госдепа нет никаких иных задач и проблем, над решением которых нужно трудиться, чем заниматься премьером Чечни и его супругой», — отметил Кадыров.

При этом он добавил, что Хучиева мало беспокоят санкции, так как он и раньше не посещал Соединенные штаты.

Помимо этого, Кадыров отметил, что ненависть Госдепа к Чечне обусловлена тем, что в числе террористов, которые действовали не территории республики, были и американские граждане.

Кадыров заявил, что действия властей США становятся причиной смерти многих мирных жителей в разных странах.

«Америка не может без войн и уничтожения народов», — подчеркнул Кадыров.

В конце он призвал США и весь мир жить в мире и согласии.