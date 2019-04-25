Возглавивший Алтай выпускник «школы губернаторов» объявил кадровый конкурс

Глава Республики Алтай Олег Хорохордин, закончивший программу развития управленческого кадрового резерва, объявил о подготовке её регионального аналога, передает Регнум.

«На федеральном уровне в течение нескольких лет успешно работает программа по формированию кадрового резерва президента Российской Федерации. Я и сам стал выпускником второго потока», — пояснил Хорохордин в своем инстаграме.

О начале работы по формированию кадрового резерва главы Республики Алтай Хорохордин объявил 25 апреля на заседании регионального правительства. Оператором проекта выступит Высшая школа государственного управления, которая, как отметил Хорохордин, «готовит специалистов высочайшего уровня».

Глава Алтая пообещал, что «процесс будет вестись абсолютно открыто, по понятным правилам». «Сейчас мы эти правила разрабатываем, чтобы определиться, будет ли это конкурс или отбор на основании других определенных критериев. Обязательно сообщу все подробности позже. Всех желающих приглашаю присоединиться к работе!» — сообщил Олег Хорохордин.