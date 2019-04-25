Рада одобрила исключительное использование украинского языка во всех сферах

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Украинская Рада одобрила закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», предполагающий исключительное использование украинского языка во всех сферахобщественной жизни. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, речь идет об использовании украинского языка во всех властных структурах, учебных и медицинских заведениях, а также в сфере обслуживания. Закон поддержали 278 депутатов. Теперь его должен подписать президент страны, а спустя два месяца публикации документа в официальной прессе он вступит в силу.

Ранее в Верховной раде народному депутату Василию Нимченко, заговорившему во время выступления на русском языке, выключили микрофон.