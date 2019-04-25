Штаб Зеленского отказался «дарить» земли и украинских граждан
Дмитрий Разумков, представитель штаба избранного украинского президента Владимира Зеленского, назвал в эфире «112 Украина» две вещи, на которые никогда не пойдут новые киевские власти.
По словам Разумкова, в штабе политика есть «две красные линии».
«Мы не готовы дарить, сдавать в краткосрочную или долгосрочную аренду, дарить в пользование украинские земли и украинских граждан», — сказал Разумков.
Он подчеркнул, что этого «никогда не произойдет» во время президентского срока Зеленского.
Ранее штаб Зеленского призвал усилить санкции против России.