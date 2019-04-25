Штаб Зеленского отказался «дарить» земли и украинских граждан

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Дмитрий Разумков, представитель штаба избранного украинского президента Владимира Зеленского, назвал в эфире «112 Украина» две вещи, на которые никогда не пойдут новые киевские власти.

По словам Разумкова, в штабе политика есть «две красные линии».

«Мы не готовы дарить, сдавать в краткосрочную или долгосрочную аренду, дарить в пользование украинские земли и украинских граждан», — сказал Разумков.

Он подчеркнул, что этого «никогда не произойдет» во время президентского срока Зеленского.

Ранее штаб Зеленского призвал усилить санкции против России.