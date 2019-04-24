Подал в отставку замгенпрокурора Украины

Замгенерального прокурора Украины Евгений Енин подал в отставку. Об этом сообщает «112 Украина».

Отмечается, что из-за отставки Енина расформируют группу прокуроров, занимающегося производством по делу беглого бизнесмена Сергея Курченко.

Ранее сообщалось, что на Украине попросили Интерпол объявить в розыск бежавшего в Россию бизнесмена.

Курченко владел футбольным клубом «Метеллистом» с 2012 года. До этого клуб принадлежал бизнесмену Александру Ярославскому. После событий Евромайдана Курченко покинул Украину, а у клуба начались проблемы с финансированием. В 2016 году «Металлист» не прошел аттестацию на участие в чемпионате Украины и потерял профессиональный статус.