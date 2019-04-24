В Чехии отказались извиняться за сравнение Зеленского с «еврейским клоуном»

Чешское издание не стало извиняться за сравнение победившего в выборах кандидата на пост главы Украины Владимира Зеленского с «еврейским клоуном». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление руководителя издания.

До этого Ян Фингерлендв эфире радиостанции Český rozhlas заявил, что можно пошутить в духе победителя и сказать, что украинцы выбрали «еврейского клоуна» от безысходности, потому что предыдущие попытки оказались безуспешными.

Как отмечается, издание не стало извиняться перед Зеленским. Однако оно поправило заголовок «Еврей во главе украинских фашистов» на «Ян Фингерланд — Еврей во главе Украины».

Ранее сообщалось, что Зеленского назвали «еврейским клоуном» в Чехии.