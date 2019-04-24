Трамп заявил, что никогда не было президента «более прозрачного»

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что до этого не было президента, который бы «был более прозрачным». Об этом он написал в твиттере.

Отмечается, что Трамп вспомнил доклад по «российскому делу» американского спецпрокурора Роберта Мюллера. Президент США подчеркнул, что он — «прозрачный» лидер.

«Не было президента, который был более прозрачным… Миллионы страниц документов были переданы Мюллеру, плюс я позволил всем давать показания, включая адвоката», — добавил Трамп.

Ранее Трамп заявил, что британская разведка помогала Обаме за ним следить.