Кремль усиливает давление на Лукашенко, сообщил Bloomberg

Президент России Владимир Путин разочарован поведением белорусского лидера Александра Лукашенко на международной арене, и пытается усилить давление на него. Об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на близкие к Кремлю источники.

По данным агентства, Путин ожидает от Минска большей лояльности Москве. Российский лидер якобы опасается, что Белоруссия попытается выйти из-под российского влияния.

Сообщается, что Белоруссия, в свою очередь, опасается расширения давления со стороны России, в частности, угроз Москвы урезать экономическую помощь.

Ранее в Госдуме заподозрили Белоруссию в русофобии.