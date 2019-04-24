«Ждем с конвоем и наручниками»: Луценко о планах Януковича вернуться на Украину

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Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко прокомментировал намерение экс-президента страны Виктора Януковича вернуться на Украину, передает «Громадське».

Луценко отметил, что рад такому желанию Януковича, подчеркнув, что его ждет не только приговор за государственную измену, но и обвинительный акт по организации расстрелов Майдана.

«Поэтому ждем приезда Януковича с нетерпением, конвоем и наручниками», — сказал Луценко.

Ранее адвокат украинского экс-президента Виталий Сердюк заявил о намерении Януковича вернуться на Украину.

22 февраля 2014 года Янукович был отстранен от власти, с тех пор он находится на территории России. 24 января 2019 года суд в Киеве заочно приговорил Януковича к 13 годам заключения по делу о государственной измене.