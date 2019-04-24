В России могут ликвидировать треть партий, заявила Памфилова

Около трети зарегистрированных в России политических партий могут ликвидировать к концу 2019 года. Об этом заявила председатель ЦИК Элла Памфилова, передает РИА «Новости».

По ее словам, некоторые из них не соответствуют закону о политических партиях.

«... на сегодняшний день, по нашим прогнозам, из 61 партии примерно треть подтверждают свою состоятельность, и примерно треть может быть ликвидирована уже к концу года», — отметила Памфилова.

Ранее сообщалось, что Памфилова предложила переименовать избирательные урны и ящики.