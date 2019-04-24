РФ прослушивала секс по телефону Клинтона с Левински, утверждается в докладе Мюллера

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В докладе спецпрокурора США Роберта Мюллера по «российскому делу» утверждается, что спецслужбы России якобы прослушивали телефон бывшего американского президента Билла Клинтона. Об этом сообщает MediaITE.

По данным портала, в докладе Мюллера, в частности, говорится, что Россия «прослушивала» Клинтона, когда он занимался сексом по телефону с сотрудницей Белого дома Моникой Левински.

Как отмечается, эта информация была убрана из публичной версии доклада по расследованию дела о «вмешательстве России» в американские выборы.

Ранее сообщалось, что в конгрессе США затребовали полный текст доклада по «российскому делу».