В МИД России отреагировали на антииранские нападки США

<img src="//img.gazeta.ru/files3/177/12100177/RIAN_5482858.HR-pic905-895x505-54731.jpg">

В департаменте информации и печати МИД России дали комментарий в связи с заявлениями Соединенных Штатов по поводу Ирана. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В ведомстве восприняли происходящее с «особой тревогой», поскольку США уже не скрывают, что стремятся подчинить своей воле другие страны.

«В погоне за глобальной гегемонией США не только пугают международное сообщество карательными экономическими мерами, но и откровенно бряцают оружием», — говорится в заявлении.

В МИДе заметили, что выбранная Вашингтоном линия поведения становится все более агрессивной и безрассудной, что замечают по всему миру. Также в ведомстве отметили выдержку Тегерана на фоне происходящего.

Ранее помощник по нацбезопасности президента США Джон Болтон призвал Тегеран изменить поведение.