Четвертый губернатор уходит в отставку на Украине

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Председатель Тернопольской областной государственной администрации Степан Барна проинформировал о том, что намеревается уйти в отставку после инаугурации победившего во втором туре президентских выборов Владимира Зеленского. Об этом пишет «Украинская правда».

Отмечается, что об этом Барна сообщил в видеообращении 23 апреля.

«Как только состоится инаугурация новоизбранного президента Украины, я положу ему заявление об отставке», — заявил Барна.

Ранее сообщалось, что еще один глава украинской области уходит в отставку после поражения Порошенко.