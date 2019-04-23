В Раде начали сбор подписей за отставку спикера Парубия

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Депутат украинской Рады Валерий Писаренко рассказал, что в парламенте начался сбор подписей за снятие с должности спикера Андрея Парубия. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соцсети.

По словам Писаренко, «пришло время» положить конец несправедливости, безнаказанности и беззаконию.

«Сегодня в парламенте начинаем сбор подписей для снятия с должности главы Верховной рады», — заявил Писаренко.

Он добавил, что происходящее не означает его сотрудничества с командой победившего втором туре президентских выборов Владимира Зеленского.

Ранее суд в Киеве обязал возбудить дело против спикера Рады Парубия.