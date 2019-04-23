Савченко дала Зеленскому совет

Народный депутат Верховной рады Надежда Савченко дала совет лидеру украинской президентской гонки Владимиру Зеленскому во время выступления в парламенте. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Она подчеркнула, что свои рекомендации ему будут давать многие.

«Самое главное не спешить, услышать всех, если не слышал до этого, советников и понять...», — сказала Савченко.

Депутат добавила, что Зеленский, прежде всего, должен состояться как «принципиальный лидер внутри страны».

Ранее сообщалось, что Савченко посетила парламент после освобождения.