Савченко дала Зеленскому совет
Народный депутат Верховной рады Надежда Савченко дала совет лидеру украинской президентской гонки Владимиру Зеленскому во время выступления в парламенте. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
Она подчеркнула, что свои рекомендации ему будут давать многие.
«Самое главное не спешить, услышать всех, если не слышал до этого, советников и понять...», — сказала Савченко.
Депутат добавила, что Зеленский, прежде всего, должен состояться как «принципиальный лидер внутри страны».
Ранее сообщалось, что Савченко посетила парламент после освобождения.