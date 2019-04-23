«Электоральный майдан»: депутат Рады о победе Зеленского на выборах
Депутат украинской Верховной Рады Наталия Королевская назвала победу Владимира Зеленского во втором туре президентских выборов на Украине «электоральным майданом». Об этом сообщает пресс-служба партии «Оппозиционная платформа — за жизнь», в которой состоит Королевская.
По ее мнению, граждане Украины во втором туре президентских выборов проголосовали против «пятилетнего кошмара, в котором жила страна» при действующем главе государства Петре Порошенко. Депутат добавила, что свой вклад в победу Зеленского сделали «все представители этой непрофессиональной власти».
Также Королевская заявила, что результаты выборов свидетельствуют о коллективном протесте граждан Украины против проводимой властями страны политики.
Ранее президент Чехии позвал Зеленского в Прагу.
К настоящему моменту обработано более 99% бюллетеней, Зеленский лидирует с 73,21% голосов, Порошенко набирает 24,46%. Действующий глава государства уже признал свое поражение.