В Киеве начался митинг в поддержку Порошенко

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На улице Банковой около администрации экс-президента Украины Петра Порошенко начался митинг в его поддержку, сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что на акции не используется политическая символика, некоторые участники митинга держат флаги Украины, а также скандируют «Порошенко» и «дякуемо» («спасибо»).

В агентстве уточнили, что в настоящий момент обстановка на митинге спокойная.

Ожидается, что через некоторое время Порошенко обратится к митингующим.

Ранее в сети высмеяли танцующего на митинге Порошенко.