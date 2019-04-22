В Киеве начался митинг в поддержку Порошенко
На улице Банковой около администрации экс-президента Украины Петра Порошенко начался митинг в его поддержку, сообщает РИА «Новости».
Отмечается, что на акции не используется политическая символика, некоторые участники митинга держат флаги Украины, а также скандируют «Порошенко» и «дякуемо» («спасибо»).
В агентстве уточнили, что в настоящий момент обстановка на митинге спокойная.
Ожидается, что через некоторое время Порошенко обратится к митингующим.
Ранее в сети высмеяли танцующего на митинге Порошенко.