Кличко пожелал Зеленскому мудрости и попросил денег

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Мэр Киева Виталий Кличко поздравил Владимира Зеленского с победой во втором туре президентских выборов на Украине. Об этом сообщает его пресс-служба.

Отмечается, что Кличко обратил внимание на ожидания, связанные с изменениями в жизнедеятельности Киева и обеспечении комфорта горожан. Кличко подчеркнул, что в настоящее время распределение доходов отражается на местных жителях, которых в этом вопросе должен поддержать глава государства.

«Сегодня же из бюджета каждого города Украины забирают 40% налога на доходы физических лиц в госбюджет. А в отношении столицы действует дискриминационная норма — у нас отчисляют 60%!» — заявил Кличко.

Он также пожелал Зеленскому сил и мудрости при принятии решений.

Ранее Кличко приехал на выборы в спортивном костюме и на велосипеде.