СМИ: еще один глава украинской области уходит в отставку после поражения Порошенко

Председатель Николаевской областной госадминистрации Алексей Савченко написал заявление об увольнении с должность главы региона, сообщают «Украинские новости» со ссылкой на представителя администрации.

В агентстве уточнили, что Савченко намерен 22 апреля лично передать данное заявление в администрацию президента Украины.

Причины решения губернатора в настоящий момент не уточняются.

Ранее сообщалось, что свой пост покидает глава Львовской областной госадминистрации Олег Синютка.