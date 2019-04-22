СМИ: еще один глава украинской области уходит в отставку после поражения Порошенко
Председатель Николаевской областной госадминистрации Алексей Савченко написал заявление об увольнении с должность главы региона, сообщают «Украинские новости» со ссылкой на представителя администрации.
В агентстве уточнили, что Савченко намерен 22 апреля лично передать данное заявление в администрацию президента Украины.
Причины решения губернатора в настоящий момент не уточняются.
Ранее сообщалось, что свой пост покидает глава Львовской областной госадминистрации Олег Синютка.